معلومات سعر MuxyAI (MAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر MuxyAI (MAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAI على الإطلاق هو $ 0.01913929، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAI -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MuxyAI (MAI)

القيمة السوقية $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K إمداد دورة التداول 710.00M 710.00M 710.00M إجمالي العرض 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MuxyAI هي $ 58.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAI يبلغ 710.00M، مع إجمالي عرض 900000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.83K.