سعر Mustafa (MUST)
سعر Mustafa (MUST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mustafa الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.54
- تغيير سعر Mustafa خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mustafa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mustafa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mustafa مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mustafa مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1.94%
|60 يوم
|$ 0
|-18.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mustafa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A majestic bengal cat who claims the throne in the Kingdom of Solana to become the rightful king of memecoins. $MUSTAFA is assembling a legion of degens who will initially conquer the lands of Raydium and Orca.
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