سعر MUSK Gold (MUSK)
سعر MUSK Gold (MUSK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.74K. يتم تحديث سعر MUSK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUSK Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33K
- تغيير سعر MUSK Gold خلال اليوم هو -7.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.52M
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خلال اليوم، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.38%
|30 يوم
|$ 0
|-75.66%
|60 يوم
|$ 0
|-80.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUSK Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
-7.38%
-51.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MUSK Gold is the “Gold of the Galaxy,” a decentralized, peer-to-peer digital currency that enables you to easily send and receive money anywhere throughout our solar system and beyond. Unlike all other cryptocurrencies that were created solely for use on Earth, $MUSK Gold is made for the entire Universe. $MUSK Gold will fuel the financial ecosystem for the new world that pioneer Elon Musk has spent a decade preparing us for. This near future off-world society, which is not beholden to existing boundaries on Earth, will be based around the five pillars essential for humanity to thrive; Energy, Communication, Transportation, Architecture and a new Financial System. $MUSK Gold will also function as a token rewards based system for utilities in sectors such as sustainable energy, electric vehicles and advanced communication. Together, we will create a better future for all humanity...both on Earth, and beyond!
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