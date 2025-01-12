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سعر MUSK Gold (MUSK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.74K . يتم تحديث سعر MUSK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUSK Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.33K - تغيير سعر MUSK Gold خلال اليوم هو -7.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.52M

أداء سعر MUSK Gold (MUSK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUSK Gold مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.38% 30 يوم $ 0 -75.66% 60 يوم $ 0 -80.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MUSK Gold (MUSK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUSK Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.860859$ 0.860859 $ 0.860859 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -7.38% تغير السعر (7 أيام) -51.98%

معلومات سوق MUSK Gold (MUSK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: