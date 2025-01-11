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سعر Museum Of Memes (MOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 72.44K . يتم تحديث سعر MOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Museum Of Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.12K - تغيير سعر Museum Of Memes خلال اليوم هو +13.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.74M

أداء سعر Museum Of Memes (MOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Museum Of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Museum Of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Museum Of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Museum Of Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Museum Of Memes (MOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Museum Of Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00468506$ 0.00468506 $ 0.00468506 تغير السعر (1 ساعة) +2.50% تغير السعر (1يوم) +13.97% تغير السعر (7 أيام) -68.24%

معلومات سوق Museum Of Memes (MOM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: