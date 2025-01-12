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سعر Museum Of Influencers (MOFI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.01K . يتم تحديث سعر MOFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Museum Of Influencers الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62 - تغيير سعر Museum Of Influencers خلال اليوم هو +0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 990.04M

أداء سعر Museum Of Influencers (MOFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.92% 30 يوم $ 0 -17.07% 60 يوم $ 0 -16.67% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Museum Of Influencers (MOFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Museum Of Influencers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) -11.95%

معلومات سوق Museum Of Influencers (MOFI)

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