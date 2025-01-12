سعر Museum Of Influencers (MOFI)
سعر Museum Of Influencers (MOFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.01K. يتم تحديث سعر MOFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Museum Of Influencers الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62
- تغيير سعر Museum Of Influencers خلال اليوم هو +0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.04M
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خلال اليوم، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Museum Of Influencers مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.92%
|30 يوم
|$ 0
|-17.07%
|60 يوم
|$ 0
|-16.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Museum Of Influencers: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.92%
-11.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Museum of Influencers highlights the most prominent names within the Solana Eco-System
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