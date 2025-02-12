سعر MuratiAI (MURATIAI)
سعر MuratiAI (MURATIAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MURATIAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MuratiAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.83
- تغيير سعر MuratiAI خلال اليوم هو +2.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MURATIAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MURATIAI.
خلال اليوم، كان سعر MuratiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MuratiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MuratiAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MuratiAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.62%
|30 يوم
|$ 0
|-9.84%
|60 يوم
|$ 0
|-21.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MuratiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+2.62%
+90.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is MuratiAI? MuratiAl is a revolutionary blockchain-based platform that leverages the power of artificial intelligence (Al) to generate anime-focused images and videos. The platform is designed to cater to the growing demand for anime content, which is becoming increasingly popular among the younger generation and to provide anime fans with high-quality, customizable content that can be used for a wide range of purposes. With MuratiAl, users can create their own unique characters, scenes, and storylines using cutting-edge Al technology. MURATIAI is the native token of MuratiAI and it has its own unique revenue model.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MURATIAI إلى AUD
A$--
|1 MURATIAI إلى GBP
￡--
|1 MURATIAI إلى EUR
€--
|1 MURATIAI إلى USD
$--
|1 MURATIAI إلى MYR
RM--
|1 MURATIAI إلى TRY
₺--
|1 MURATIAI إلى JPY
¥--
|1 MURATIAI إلى RUB
₽--
|1 MURATIAI إلى INR
₹--
|1 MURATIAI إلى IDR
Rp--
|1 MURATIAI إلى PHP
₱--
|1 MURATIAI إلى EGP
￡E.--
|1 MURATIAI إلى BRL
R$--
|1 MURATIAI إلى CAD
C$--
|1 MURATIAI إلى BDT
৳--
|1 MURATIAI إلى NGN
₦--
|1 MURATIAI إلى UAH
₴--
|1 MURATIAI إلى VES
Bs--
|1 MURATIAI إلى PKR
Rs--
|1 MURATIAI إلى KZT
₸--
|1 MURATIAI إلى THB
฿--
|1 MURATIAI إلى TWD
NT$--
|1 MURATIAI إلى CHF
Fr--
|1 MURATIAI إلى HKD
HK$--
|1 MURATIAI إلى MAD
.د.م--