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سعر Murasaki (MURA) المباشر لليوم هو USD 0.59971 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.39M . يتم تحديث سعر MURA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Murasaki الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.77K - تغيير سعر Murasaki خلال اليوم هو -2.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 57.40M

أداء سعر Murasaki (MURA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.0150252268386975 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.1904230376 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.0634271887 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.1985124775384791 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0150252268386975 -2.44% 30 يوم $ -0.1904230376 -31.75% 60 يوم $ -0.0634271887 -10.57% 90 يوم $ -0.1985124775384791 -24.86%

تحليل سعر Murasaki (MURA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Murasaki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.595223$ 0.595223 $ 0.595223 24 ساعة مرتفع $ 0.615371$ 0.615371 $ 0.615371 عالية طوال الوقت $ 3.38$ 3.38 $ 3.38 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) -2.44% تغير السعر (7 أيام) -17.58%

معلومات سوق Murasaki (MURA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: