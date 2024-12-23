سعر Murasaki (MURA)
سعر Murasaki (MURA) المباشر لليوم هو USD 0.59971. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.39M. يتم تحديث سعر MURA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Murasaki الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.77K
- تغيير سعر Murasaki خلال اليوم هو -2.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 57.40M
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خلال اليوم، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.0150252268386975 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.1904230376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.0634271887 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Murasaki مقابل USD هو $ -0.1985124775384791 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0150252268386975
|-2.44%
|30 يوم
|$ -0.1904230376
|-31.75%
|60 يوم
|$ -0.0634271887
|-10.57%
|90 يوم
|$ -0.1985124775384791
|-24.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Murasaki: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-2.44%
-17.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Murasaki is the first metaverse ACG virtual idol and decentralized IP ecological community.
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