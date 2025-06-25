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سعر MurAll (PAINT) المباشر لليوم هو USD 0.00000161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.52K . يتم تحديث سعر PAINT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MurAll الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MurAll خلال اليوم هو +5.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 11.57B

أداء سعر MurAll (PAINT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ -0.0000012729 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ -0.0000012957 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ -0.000016578197708489814 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.69% 30 يوم $ -0.0000012729 -79.06% 60 يوم $ -0.0000012957 -80.48% 90 يوم $ -0.000016578197708489814 -91.14%

تحليل سعر MurAll (PAINT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MurAll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000152$ 0.00000152 $ 0.00000152 24 ساعة مرتفع $ 0.00000162$ 0.00000162 $ 0.00000162 عالية طوال الوقت $ 0.00594874$ 0.00594874 $ 0.00594874 تغير السعر (1 ساعة) +1.28% تغير السعر (1يوم) +5.69% تغير السعر (7 أيام) -30.93%

معلومات سوق MurAll (PAINT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: