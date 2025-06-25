سعر MurAll (PAINT)
سعر MurAll (PAINT) المباشر لليوم هو USD 0.00000161. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.52K. يتم تحديث سعر PAINT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MurAll الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MurAll خلال اليوم هو +5.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 11.57B
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خلال اليوم، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ -0.0000012729 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ -0.0000012957 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MurAll مقابل USD هو $ -0.000016578197708489814 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.69%
|30 يوم
|$ -0.0000012729
|-79.06%
|60 يوم
|$ -0.0000012957
|-80.48%
|90 يوم
|$ -0.000016578197708489814
|-91.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MurAll: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.28%
+5.69%
-30.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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