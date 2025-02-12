سعر Mur Cat (MUR)
سعر Mur Cat (MUR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mur Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.97
- تغيير سعر Mur Cat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mur Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mur Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mur Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mur Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+2.25%
|60 يوم
|$ 0
|-18.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mur Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Mur Cat appeared in Japan in 2013.Its image shows a dull expression while taking a bath,and its lines are illogical and appear to be mentally retarded.In 2019,it became the most famous cat internet meme in the world,"Scare!"
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