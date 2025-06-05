سعر Muon (MUON)
سعر Muon (MUON) المباشر لليوم هو USD 0.0088169. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.60K. يتم تحديث سعر MUON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Muon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Muon خلال اليوم هو -5.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 26.38M
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خلال اليوم، كان سعر Muon مقابل USD هو $ -0.000547362125472337 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Muon مقابل USD هو $ +0.0013268667 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Muon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Muon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000547362125472337
|-5.84%
|30 يوم
|$ +0.0013268667
|+15.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Muon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.37%
-5.84%
-21.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.
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