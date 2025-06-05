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سعر Muon (MUON) المباشر لليوم هو USD 0.0088169 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.60K . يتم تحديث سعر MUON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Muon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Muon خلال اليوم هو -5.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 26.38M

أداء سعر Muon (MUON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Muon مقابل USD هو $ -0.000547362125472337 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Muon مقابل USD هو $ +0.0013268667 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Muon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Muon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000547362125472337 -5.84% 30 يوم $ +0.0013268667 +15.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Muon (MUON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Muon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00869501$ 0.00869501 $ 0.00869501 24 ساعة مرتفع $ 0.00940818$ 0.00940818 $ 0.00940818 عالية طوال الوقت $ 0.01344526$ 0.01344526 $ 0.01344526 تغير السعر (1 ساعة) +1.37% تغير السعر (1يوم) -5.84% تغير السعر (7 أيام) -21.55%

معلومات سوق Muon (MUON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: