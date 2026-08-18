سعر MUNTZE اليوم

السعر المباشر لمشروع MUNTZE (MUNTZE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MUNTZE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MUNTZE.

يحتل MUNTZE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,094.79، مع عرض متداول قدره 965.79M MUNTZE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MUNTZE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MUNTZE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MUNTZE (MUNTZE)

القيمة السوقية $ 18.09K$ 18.09K $ 18.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.74K$ 18.74K $ 18.74K إمداد دورة التداول 965.79M 965.79M 965.79M إجمالي العرض 999,990,898.960216 999,990,898.960216 999,990,898.960216

القيمة السوقية الحالية لـ MUNTZE هي $ 18.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MUNTZE يبلغ 965.79M، مع إجمالي عرض 999990898.960216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.74K.