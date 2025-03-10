سعر MUMUBIT TOKEN (MCTP)
سعر MUMUBIT TOKEN (MCTP) المباشر لليوم هو USD 0.483755. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MCTP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUMUBIT TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.53
- تغيير سعر MUMUBIT TOKEN خلال اليوم هو -2.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ -0.0148146680083185 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0148146680083185
|-2.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUMUBIT TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.97%
-23.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mumubit is an innovative multi-chain IDO platform, supporting third-party projects and building its own ecosystem, including mini Telegram games. Founded in 2021 in Toronto, it offers tools for blockchain projects, such as a fundraising platform, a user growth platform, and a Node Builder System. At its core is the MCTP token, powering transactions, rewards, and governance. Mumubit’s Node Builder System includes Validator, Influencer, and Contributor nodes, each with specific roles. Upcoming projects include a decentralized exchange (DEX) and games that integrate MCTP for immersive play and ecosystem engagement.
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