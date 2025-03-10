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سعر MUMUBIT TOKEN (MCTP) المباشر لليوم هو USD 0.483755 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MCTP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUMUBIT TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.53 - تغيير سعر MUMUBIT TOKEN خلال اليوم هو -2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MUMUBIT TOKEN (MCTP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ -0.0148146680083185 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUMUBIT TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0148146680083185 -2.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MUMUBIT TOKEN (MCTP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUMUBIT TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.480864$ 0.480864 $ 0.480864 24 ساعة مرتفع $ 0.500488$ 0.500488 $ 0.500488 عالية طوال الوقت $ 0.672819$ 0.672819 $ 0.672819 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.97% تغير السعر (7 أيام) -23.50%

معلومات سوق MUMUBIT TOKEN (MCTP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: