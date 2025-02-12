سعر MUMMAT (MUMMAT)
سعر MUMMAT (MUMMAT) المباشر لليوم هو USD 0.0000719. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUMMAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUMMAT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.28
- تغيير سعر MUMMAT خلال اليوم هو -1.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MUMMAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MUMMAT.
خلال اليوم، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ -0.0000350877 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ -0.0000465708 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ -0.0002955609704455109 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.30%
|30 يوم
|$ -0.0000350877
|-48.80%
|60 يوم
|$ -0.0000465708
|-64.77%
|90 يوم
|$ -0.0002955609704455109
|-80.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUMMAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-1.30%
-4.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Es un meme inspirado en Matt Furie, , nuestro objetivo es llegar a 1M+ y mantenernos ahí. Somos un equipo legítimo con nuestro propio artista que creará contenido diario (2-3 piezas), incluyendo imágenes de memes y animaciones, editor de vídeo de primera que hará vídeos de memes diarios y un cómic con las aventuras del personaje. Merchandising para regalar, NFT en las primeras semanas, serie de animación en el futuro, un creador web y fondos propios para gastar en marketing. Mods, 9 raiders para mantener en el top 10 diario, pagar anuncios dex, soltrending, listados en moontok, NTM, solhunter, comparemarketcap, CG/CMC por supuesto, KOLs, etc.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MUMMAT إلى AUD
A$0.000113602
|1 MUMMAT إلى GBP
￡0.00005752
|1 MUMMAT إلى EUR
€0.000069024
|1 MUMMAT إلى USD
$0.0000719
|1 MUMMAT إلى MYR
RM0.000320674
|1 MUMMAT إلى TRY
₺0.002591276
|1 MUMMAT إلى JPY
¥0.010959717
|1 MUMMAT إلى RUB
₽0.006937631
|1 MUMMAT إلى INR
₹0.006238763
|1 MUMMAT إلى IDR
Rp1.178688336
|1 MUMMAT إلى PHP
₱0.004182423
|1 MUMMAT إلى EGP
￡E.0.003627355
|1 MUMMAT إلى BRL
R$0.000414144
|1 MUMMAT إلى CAD
C$0.000102098
|1 MUMMAT إلى BDT
৳0.008732974
|1 MUMMAT إلى NGN
₦0.108119625
|1 MUMMAT إلى UAH
₴0.002997511
|1 MUMMAT إلى VES
Bs0.004314
|1 MUMMAT إلى PKR
Rs0.020060819
|1 MUMMAT إلى KZT
₸0.036386433
|1 MUMMAT إلى THB
฿0.002448195
|1 MUMMAT إلى TWD
NT$0.002359758
|1 MUMMAT إلى CHF
Fr0.000065429
|1 MUMMAT إلى HKD
HK$0.000560101
|1 MUMMAT إلى MAD
.د.م0.000721876