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سعر MUMMAT (MUMMAT) المباشر لليوم هو USD 0.0000719 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MUMMAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUMMAT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.28 - تغيير سعر MUMMAT خلال اليوم هو -1.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MUMMAT (MUMMAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ -0.0000350877 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ -0.0000465708 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUMMAT مقابل USD هو $ -0.0002955609704455109 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.30% 30 يوم $ -0.0000350877 -48.80% 60 يوم $ -0.0000465708 -64.77% 90 يوم $ -0.0002955609704455109 -80.43%

تحليل سعر MUMMAT (MUMMAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUMMAT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007091$ 0.00007091 $ 0.00007091 24 ساعة مرتفع $ 0.00007488$ 0.00007488 $ 0.00007488 عالية طوال الوقت $ 0.00144271$ 0.00144271 $ 0.00144271 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -1.30% تغير السعر (7 أيام) -4.26%

معلومات سوق MUMMAT (MUMMAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: