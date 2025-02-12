سعر Mumba (MUMBA)
سعر Mumba (MUMBA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUMBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mumba الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.10
- تغيير سعر Mumba خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MUMBA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MUMBA.
خلال اليوم، كان سعر Mumba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mumba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mumba مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mumba مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-42.09%
|60 يوم
|$ 0
|-50.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mumba: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+2.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First Meme-Token with Real Value on TON Blockchain
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MUMBA إلى AUD
A$--
|1 MUMBA إلى GBP
￡--
|1 MUMBA إلى EUR
€--
|1 MUMBA إلى USD
$--
|1 MUMBA إلى MYR
RM--
|1 MUMBA إلى TRY
₺--
|1 MUMBA إلى JPY
¥--
|1 MUMBA إلى RUB
₽--
|1 MUMBA إلى INR
₹--
|1 MUMBA إلى IDR
Rp--
|1 MUMBA إلى PHP
₱--
|1 MUMBA إلى EGP
￡E.--
|1 MUMBA إلى BRL
R$--
|1 MUMBA إلى CAD
C$--
|1 MUMBA إلى BDT
৳--
|1 MUMBA إلى NGN
₦--
|1 MUMBA إلى UAH
₴--
|1 MUMBA إلى VES
Bs--
|1 MUMBA إلى PKR
Rs--
|1 MUMBA إلى KZT
₸--
|1 MUMBA إلى THB
฿--
|1 MUMBA إلى TWD
NT$--
|1 MUMBA إلى CHF
Fr--
|1 MUMBA إلى HKD
HK$--
|1 MUMBA إلى MAD
.د.م--