سعر Multipool (MUL)
سعر Multipool (MUL) المباشر لليوم هو USD 0.00264957. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Multipool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.58K
- تغيير سعر Multipool خلال اليوم هو +6.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Multipool مقابل USD هو $ +0.00016379 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Multipool مقابل USD هو $ -0.0013210517 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Multipool مقابل USD هو $ -0.0021756135 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Multipool مقابل USD هو $ -0.016848927092079885 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016379
|+6.59%
|30 يوم
|$ -0.0013210517
|-49.85%
|60 يوم
|$ -0.0021756135
|-82.11%
|90 يوم
|$ -0.016848927092079885
|-86.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Multipool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.38%
+6.59%
-13.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multipool is a cutting-edge DEX transforming the trading landscape for RWAs and cryptocurrencies. Multipool is designed for fairness and equality, featuring a fully decentralized on-chain order book, deep liquidity through dynamic bracket pools, utilizing on-chain compliance tools.
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