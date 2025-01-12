سعر MultiPad (MPAD)
سعر MultiPad (MPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.50K. يتم تحديث سعر MPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MultiPad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.49
- تغيير سعر MultiPad خلال اليوم هو -0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.34M
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خلال اليوم، كان سعر MultiPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MultiPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MultiPad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MultiPad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.07%
|30 يوم
|$ 0
|+5.41%
|60 يوم
|$ 0
|+17.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MultiPad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
-0.07%
-6.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed.
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