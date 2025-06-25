سعر Multi Universe Central (MUC)
سعر Multi Universe Central (MUC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.91K. يتم تحديث سعر MUC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Multi Universe Central الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Multi Universe Central خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 439.06M
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خلال اليوم، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-46.79%
|60 يوم
|$ 0
|-62.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Multi Universe Central: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multi Universe Central (MUC) serves as the utility token that connects decentralized IPs within the MUC ecosystem.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Multi Universe Central (MUC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MUC والتوكن الشاملة الآن!
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