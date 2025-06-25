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سعر Multi Universe Central (MUC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.91K . يتم تحديث سعر MUC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Multi Universe Central الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Multi Universe Central خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 439.06M

أداء سعر Multi Universe Central (MUC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Multi Universe Central مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -46.79% 60 يوم $ 0 -62.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Multi Universe Central (MUC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Multi Universe Central: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.063173$ 0.063173 $ 0.063173 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Multi Universe Central (MUC)

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