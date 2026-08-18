سعر Multi Asset Investment Vehicle اليوم

السعر المباشر لمشروع Multi Asset Investment Vehicle (MAIV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAIV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAIV.

يحتل Multi Asset Investment Vehicle حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,766,186، مع عرض متداول قدره 1.26B MAIV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAIV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00504145، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAIV بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+5.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 194.05.

معلومات سوق Multi Asset Investment Vehicle (MAIV)

القيمة السوقية $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M الحجم (24 ساعة) $ 194.05$ 194.05 $ 194.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M إمداد دورة التداول 1.26B 1.26B 1.26B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Multi Asset Investment Vehicle هي $ 2.77M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 194.05. العرض المتداول لـ MAIV يبلغ 1.26B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.77M.