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سعر Multi AI (MAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Multi AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.52 - تغيير سعر Multi AI خلال اليوم هو -1.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Multi AI (MAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Multi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Multi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Multi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Multi AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.56% 30 يوم $ 0 -16.39% 60 يوم $ 0 -32.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Multi AI (MAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Multi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02127818$ 0.02127818 $ 0.02127818 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.56% تغير السعر (7 أيام) -3.64%

معلومات سوق Multi AI (MAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: