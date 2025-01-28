سعر Mula AI (MULA)
سعر Mula AI (MULA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 718.42K. يتم تحديث سعر MULA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mula AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.48K
- تغيير سعر Mula AI خلال اليوم هو -2.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MULA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MULA.
خلال اليوم، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mula AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.84%
-2.51%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: - Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time. - Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision. - Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency. - AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems. - Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MULA إلى AUD
A$--
|1 MULA إلى GBP
￡--
|1 MULA إلى EUR
€--
|1 MULA إلى USD
$--
|1 MULA إلى MYR
RM--
|1 MULA إلى TRY
₺--
|1 MULA إلى JPY
¥--
|1 MULA إلى RUB
₽--
|1 MULA إلى INR
₹--
|1 MULA إلى IDR
Rp--
|1 MULA إلى PHP
₱--
|1 MULA إلى EGP
￡E.--
|1 MULA إلى BRL
R$--
|1 MULA إلى CAD
C$--
|1 MULA إلى BDT
৳--
|1 MULA إلى NGN
₦--
|1 MULA إلى UAH
₴--
|1 MULA إلى VES
Bs--
|1 MULA إلى PKR
Rs--
|1 MULA إلى KZT
₸--
|1 MULA إلى THB
฿--
|1 MULA إلى TWD
NT$--
|1 MULA إلى CHF
Fr--
|1 MULA إلى HKD
HK$--
|1 MULA إلى MAD
.د.م--