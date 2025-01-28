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سعر Mula AI (MULA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 718.42K . يتم تحديث سعر MULA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mula AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.48K - تغيير سعر Mula AI خلال اليوم هو -2.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Mula AI (MULA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mula AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mula AI (MULA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mula AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.84% تغير السعر (1يوم) -2.51% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Mula AI (MULA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: