سعر MuesliSwap Yield (MYIELD)
سعر MuesliSwap Yield (MYIELD) المباشر لليوم هو USD 0.00243139. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MYIELD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MuesliSwap Yield الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.09
- تغيير سعر MuesliSwap Yield خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ -0.0007916032 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ -0.0005670288 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ +0.0005066632923448677 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0007916032
|-32.55%
|60 يوم
|$ -0.0005670288
|-23.32%
|90 يوم
|$ +0.0005066632923448677
|+26.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MuesliSwap Yield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-23.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MuesliSwap is adding Liquidity Pools to both Milkomeda and Cardano mainnet step by step. The Muesli Yield Token was introduced to incentivize liquidity provision within the MuesliSwap protocol. Muesli Yield has a limited set of utilities on Milkomeda (none on Cardano mainnet) and can be staked to earn MILK call options.
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