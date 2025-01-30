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سعر MuesliSwap Yield (MYIELD) المباشر لليوم هو USD 0.00243139 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MYIELD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MuesliSwap Yield الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.09 - تغيير سعر MuesliSwap Yield خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MuesliSwap Yield (MYIELD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ -0.0007916032 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ -0.0005670288 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MuesliSwap Yield مقابل USD هو $ +0.0005066632923448677 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007916032 -32.55% 60 يوم $ -0.0005670288 -23.32% 90 يوم $ +0.0005066632923448677 +26.32%

تحليل سعر MuesliSwap Yield (MYIELD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MuesliSwap Yield: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.175205$ 0.175205 $ 0.175205 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -23.98%

معلومات سوق MuesliSwap Yield (MYIELD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: