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سعر MuesliSwap MILK (MILK) المباشر لليوم هو USD 0.246274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MILK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MuesliSwap MILK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.91K - تغيير سعر MuesliSwap MILK خلال اليوم هو +0.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MuesliSwap MILK (MILK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MuesliSwap MILK مقابل USD هو $ +0.002311 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MuesliSwap MILK مقابل USD هو $ -0.0986268756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MuesliSwap MILK مقابل USD هو $ -0.1092658632 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MuesliSwap MILK مقابل USD هو $ -0.3832855687191331 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.002311 +0.95% 30 يوم $ -0.0986268756 -40.04% 60 يوم $ -0.1092658632 -44.36% 90 يوم $ -0.3832855687191331 -60.88%

تحليل سعر MuesliSwap MILK (MILK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MuesliSwap MILK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.24058$ 0.24058 $ 0.24058 24 ساعة مرتفع $ 0.252834$ 0.252834 $ 0.252834 عالية طوال الوقت $ 7.63$ 7.63 $ 7.63 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.95% تغير السعر (7 أيام) -19.93%

معلومات سوق MuesliSwap MILK (MILK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: