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سعر MUA DAO (MUA) المباشر لليوم هو USD 0.00142815 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MUA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MUA DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.05K - تغيير سعر MUA DAO خلال اليوم هو -16.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MUA DAO (MUA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.000282266541739492 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.0009439153 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.0010891240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.07219343601019853 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000282266541739492 -16.50% 30 يوم $ -0.0009439153 -66.09% 60 يوم $ -0.0010891240 -76.26% 90 يوم $ -0.07219343601019853 -98.06%

تحليل سعر MUA DAO (MUA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MUA DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00135854$ 0.00135854 $ 0.00135854 24 ساعة مرتفع $ 0.00200235$ 0.00200235 $ 0.00200235 عالية طوال الوقت $ 0.125789$ 0.125789 $ 0.125789 تغير السعر (1 ساعة) -0.31% تغير السعر (1يوم) -16.50% تغير السعر (7 أيام) -70.38%

معلومات سوق MUA DAO (MUA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: