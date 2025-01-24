سعر MUA DAO (MUA)
سعر MUA DAO (MUA) المباشر لليوم هو USD 0.00142815. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MUA DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.05K
- تغيير سعر MUA DAO خلال اليوم هو -16.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.000282266541739492 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.0009439153 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.0010891240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MUA DAO مقابل USD هو $ -0.07219343601019853 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000282266541739492
|-16.50%
|30 يوم
|$ -0.0009439153
|-66.09%
|60 يوم
|$ -0.0010891240
|-76.26%
|90 يوم
|$ -0.07219343601019853
|-98.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MUA DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
-16.50%
-70.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MUA is the first asset creator community that centers around the Artificial Intelligence + Human Modular Universal Asset Protocol. The MUA ecosystem includes the MUA7648 protocol, MUA Academy, MUA Cantina, MUA Labs,and MUAverse, as the largest asset creator community in the industry.
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