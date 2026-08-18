سعر Mu Digital muBOND اليوم

السعر المباشر لمشروع Mu Digital muBOND (MUBOND) اليوم هو $ 0.996783، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MUBOND الحالي إلى USD هو $ 0.996783 لكل MUBOND.

يحتل Mu Digital muBOND حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 924,163، مع عرض متداول قدره 927.15K MUBOND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MUBOND بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.054، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.446827.

على المدى القصير، تحرك MUBOND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.74K.

معلومات سوق Mu Digital muBOND (MUBOND)

القيمة السوقية $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K الحجم (24 ساعة) $ 7.74K$ 7.74K $ 7.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 924.16K$ 924.16K $ 924.16K إمداد دورة التداول 927.15K 927.15K 927.15K إجمالي العرض 927,145.5959999999 927,145.5959999999 927,145.5959999999

القيمة السوقية الحالية لـ Mu Digital muBOND هي $ 924.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.74K. العرض المتداول لـ MUBOND يبلغ 927.15K، مع إجمالي عرض 927145.5959999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 924.16K.