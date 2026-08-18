سعر Mu Digital Locked AZND اليوم

السعر المباشر لمشروع Mu Digital Locked AZND (LOAZND) اليوم هو $ 1.45، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOAZND الحالي إلى USD هو $ 1.45 لكل LOAZND.

يحتل Mu Digital Locked AZND حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 257,575، مع عرض متداول قدره 195.96K LOAZND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOAZND بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.18، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.974754.

على المدى القصير، تحرك LOAZND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.55.

معلومات سوق Mu Digital Locked AZND (LOAZND)

القيمة السوقية $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K الحجم (24 ساعة) $ 54.55$ 54.55 $ 54.55 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 257.58K$ 257.58K $ 257.58K إمداد دورة التداول 195.96K 195.96K 195.96K إجمالي العرض 195,956.9896758235 195,956.9896758235 195,956.9896758235

القيمة السوقية الحالية لـ Mu Digital Locked AZND هي $ 257.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.55. العرض المتداول لـ LOAZND يبلغ 195.96K، مع إجمالي عرض 195956.9896758235. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 257.58K.