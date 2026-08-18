سعر Mu Digital AZND اليوم

السعر المباشر لمشروع Mu Digital AZND (AZND) اليوم هو $ 0.178421، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AZND الحالي إلى USD هو $ 0.178421 لكل AZND.

يحتل Mu Digital AZND حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,912,973، مع عرض متداول قدره 16.33M AZND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AZND بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.069، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.176295.

على المدى القصير، تحرك AZND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.21K.

معلومات سوق Mu Digital AZND (AZND)

القيمة السوقية $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M الحجم (24 ساعة) $ 1.21K$ 1.21K $ 1.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M إمداد دورة التداول 16.33M 16.33M 16.33M إجمالي العرض 16,326,375.99 16,326,375.99 16,326,375.99

القيمة السوقية الحالية لـ Mu Digital AZND هي $ 2.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.21K. العرض المتداول لـ AZND يبلغ 16.33M، مع إجمالي عرض 16326375.99. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.91M.