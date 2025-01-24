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سعر MTH Network (MTHN) المباشر لليوم هو USD 0.133523 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MTHN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MTH Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.29K - تغيير سعر MTH Network خلال اليوم هو +97.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MTH Network (MTHN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MTH Network مقابل USD هو $ +0.066002 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MTH Network مقابل USD هو $ -0.1001781409 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MTH Network مقابل USD هو $ -0.1057521387 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MTH Network مقابل USD هو $ -0.7494671210756544 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.066002 +97.75% 30 يوم $ -0.1001781409 -75.02% 60 يوم $ -0.1057521387 -79.20% 90 يوم $ -0.7494671210756544 -84.87%

تحليل سعر MTH Network (MTHN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MTH Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063507$ 0.063507 $ 0.063507 24 ساعة مرتفع $ 0.137169$ 0.137169 $ 0.137169 عالية طوال الوقت $ 0.903772$ 0.903772 $ 0.903772 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +97.75% تغير السعر (7 أيام) -27.37%

معلومات سوق MTH Network (MTHN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: