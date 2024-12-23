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سعر MTG Token (MTG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.87K . يتم تحديث سعر MTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MTG Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.27 - تغيير سعر MTG Token خلال اليوم هو -0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MTG Token (MTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MTG Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MTG Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MTG Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MTG Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.14% 30 يوم $ 0 +20.11% 60 يوم $ 0 -7.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MTG Token (MTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MTG Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00467638$ 0.00467638 $ 0.00467638 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) +9.22%

معلومات سوق MTG Token (MTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: