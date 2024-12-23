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سعر Mt Pelerin Shares (MPS) المباشر لليوم هو USD 3.97 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M . يتم تحديث سعر MPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mt Pelerin Shares الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.15 - تغيير سعر Mt Pelerin Shares خلال اليوم هو +0.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00K

أداء سعر Mt Pelerin Shares (MPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ +0.02879357 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ -0.2905158660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ -0.4048554390 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ -1.0332053172363415 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02879357 +0.73% 30 يوم $ -0.2905158660 -7.31% 60 يوم $ -0.4048554390 -10.19% 90 يوم $ -1.0332053172363415 -20.65%

تحليل سعر Mt Pelerin Shares (MPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mt Pelerin Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 24 ساعة مرتفع $ 4.02$ 4.02 $ 4.02 عالية طوال الوقت $ 28.26$ 28.26 $ 28.26 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) +0.73% تغير السعر (7 أيام) +4.98%

معلومات سوق Mt Pelerin Shares (MPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: