سعر Mt Pelerin Shares (MPS)
سعر Mt Pelerin Shares (MPS) المباشر لليوم هو USD 3.97. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.99M. يتم تحديث سعر MPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mt Pelerin Shares الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 186.15
- تغيير سعر Mt Pelerin Shares خلال اليوم هو +0.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00K
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خلال اليوم، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ +0.02879357 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ -0.2905158660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ -0.4048554390 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mt Pelerin Shares مقابل USD هو $ -1.0332053172363415 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02879357
|+0.73%
|30 يوم
|$ -0.2905158660
|-7.31%
|60 يوم
|$ -0.4048554390
|-10.19%
|90 يوم
|$ -1.0332053172363415
|-20.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mt Pelerin Shares: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
+0.73%
+4.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights.
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