توكنوميكس MSQ Cycle Burn (BURN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MSQ Cycle Burn (BURN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MSQ Cycle Burn (BURN) MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. الموقع الرسمي: https://burn.msq.tech اشتر BURN الآن!

توكنوميكس MSQ Cycle Burn (BURN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MSQ Cycle Burn (BURN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 133.76K $ 133.76K $ 133.76K إجمالي العرض: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M العرض المتداول: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 133.76K $ 133.76K $ 133.76K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 السعر الحالي: $ 0.01311387 $ 0.01311387 $ 0.01311387 معرفة المزيد عن سعر MSQ Cycle Burn (BURN)

توكنوميكس MSQ Cycle Burn (BURN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MSQ Cycle Burn (BURN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BURN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BURN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BURN، استكشف السعر المباشر لتوكن BURN!

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