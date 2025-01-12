سعر MrWeb Finance (AMA)
سعر MrWeb Finance (AMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.80K. يتم تحديث سعر AMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MrWeb Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.65
- تغيير سعر MrWeb Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 74.67M
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خلال اليوم، كان سعر MrWeb Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MrWeb Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MrWeb Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MrWeb Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+1,286.55%
|60 يوم
|$ 0
|+46.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MrWeb Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
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