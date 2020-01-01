توكنوميكس Mrs Miggles (MRSMIGGLES) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mrs Miggles (MRSMIGGLES)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. الموقع الرسمي: https://mrsmigglesbase.com/ اشتر MRSMIGGLES الآن!

توكنوميكس Mrs Miggles (MRSMIGGLES) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mrs Miggles (MRSMIGGLES)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 293.71K $ 293.71K $ 293.71K إجمالي العرض: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M العرض المتداول: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 293.71K $ 293.71K $ 293.71K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00030921 $ 0.00030921 $ 0.00030921 معرفة المزيد عن سعر Mrs Miggles (MRSMIGGLES)

توكنوميكس Mrs Miggles (MRSMIGGLES): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mrs Miggles (MRSMIGGLES) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MRSMIGGLES التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MRSMIGGLES التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MRSMIGGLES، استكشف السعر المباشر لتوكن MRSMIGGLES!

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