توكنوميكس Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time. الموقع الرسمي: https://mayosol.com/ اشتر MAYO الآن!

توكنوميكس Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 88.24K $ 88.24K $ 88.24K إجمالي العرض: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M العرض المتداول: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 88.24K $ 88.24K $ 88.24K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00760732 $ 0.00760732 $ 0.00760732 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00008192 $ 0.00008192 $ 0.00008192 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

توكنوميكس Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MAYO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MAYO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MAYO، استكشف السعر المباشر لتوكن MAYO!

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