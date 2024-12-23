سعر Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
سعر Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.68K. يتم تحديث سعر MAYO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mr Mayonnaise the Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.86K
- تغيير سعر Mr Mayonnaise the Cat خلال اليوم هو -10.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.82%
|30 يوم
|$ 0
|-86.91%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mr Mayonnaise the Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.23%
-10.82%
-26.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.
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