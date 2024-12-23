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سعر Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 207.68K . يتم تحديث سعر MAYO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mr Mayonnaise the Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.86K - تغيير سعر Mr Mayonnaise the Cat خلال اليوم هو -10.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mr Mayonnaise the Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.82% 30 يوم $ 0 -86.91% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mr Mayonnaise the Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00760732$ 0.00760732 $ 0.00760732 تغير السعر (1 ساعة) -2.23% تغير السعر (1يوم) -10.82% تغير السعر (7 أيام) -26.96%

معلومات سوق Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: