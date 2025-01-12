سعر Mozart (MOZART)
سعر Mozart (MOZART) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.71K. يتم تحديث سعر MOZART مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mozart الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.81
- تغيير سعر Mozart خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.54M
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خلال اليوم، كان سعر Mozart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mozart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mozart مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mozart مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.69%
|30 يوم
|$ 0
|-34.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mozart: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.69%
-19.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forget Don Giovanni—this is Don’t-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony’s allegro. Whether you’re a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn’t just a coin; it’s a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana’s lightning-fast blockchain. Let’s make gains so legendary even Beethoven will hear about it!
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