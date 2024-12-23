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سعر Moxie (MOXIE) المباشر لليوم هو USD 0.00144392 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.00M . يتم تحديث سعر MOXIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moxie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.15K - تغيير سعر Moxie خلال اليوم هو -1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.78B

أداء سعر Moxie (MOXIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moxie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moxie مقابل USD هو $ +0.0001163074 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moxie مقابل USD هو $ -0.0004234257 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moxie مقابل USD هو $ -0.0008982330473833065 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.69% 30 يوم $ +0.0001163074 +8.05% 60 يوم $ -0.0004234257 -29.32% 90 يوم $ -0.0008982330473833065 -38.35%

تحليل سعر Moxie (MOXIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moxie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00143232$ 0.00143232 $ 0.00143232 24 ساعة مرتفع $ 0.00151079$ 0.00151079 $ 0.00151079 عالية طوال الوقت $ 0.01944119$ 0.01944119 $ 0.01944119 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -1.69% تغير السعر (7 أيام) -17.19%

معلومات سوق Moxie (MOXIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: