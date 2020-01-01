توكنوميكس MOX AI ($MOXI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MOX AI ($MOXI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MOX AI ($MOXI) MOXAI is an innovative platform that integrates advanced artificial intelligence (AI) and blockchain technology to empower creativity across various media domains, including music, images, videos, and voice. By combining AI's creative capabilities with blockchain's security and transparency, MOXAI aims to redefine the digital content creation experience for individuals and businesses alike. we To be the leading platform that empowers global creativity through artificial intelligence and blockchain technology, creating an innovative, secure, and sustainable digital ecosystem for all creators. الموقع الرسمي: https://www.moxai.io/ الوثيقة البيضاء: https://docs.moxai.io/ اشتر $MOXI الآن!

توكنوميكس MOX AI ($MOXI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MOX AI ($MOXI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.14K $ 14.14K $ 14.14K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.14K $ 14.14K $ 14.14K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر MOX AI ($MOXI)

توكنوميكس MOX AI ($MOXI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MOX AI ($MOXI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $MOXI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $MOXI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $MOXI، استكشف السعر المباشر لتوكن $MOXI!

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