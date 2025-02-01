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سعر MOX AI ($MOXI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.29K . يتم تحديث سعر $MOXI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOX AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.44K - تغيير سعر MOX AI خلال اليوم هو -17.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MOX AI ($MOXI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOX AI ($MOXI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -6.92% تغير السعر (1يوم) -17.53% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MOX AI ($MOXI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: