سعر MOX AI ($MOXI)
سعر MOX AI ($MOXI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.29K. يتم تحديث سعر $MOXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOX AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.44K
- تغيير سعر MOX AI خلال اليوم هو -17.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOX AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOX AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.92%
-17.53%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOXAI is an innovative platform that integrates advanced artificial intelligence (AI) and blockchain technology to empower creativity across various media domains, including music, images, videos, and voice. By combining AI's creative capabilities with blockchain's security and transparency, MOXAI aims to redefine the digital content creation experience for individuals and businesses alike. we To be the leading platform that empowers global creativity through artificial intelligence and blockchain technology, creating an innovative, secure, and sustainable digital ecosystem for all creators.
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