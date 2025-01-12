سعر MoveZ (MOVEZ)
سعر MoveZ (MOVEZ) المباشر لليوم هو USD 0.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOVEZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoveZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.29
- تغيير سعر MoveZ خلال اليوم هو +0.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 390.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOVEZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOVEZ.
خلال اليوم، كان سعر MoveZ مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoveZ مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoveZ مقابل USD هو $ 0.0000000000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoveZ مقابل USD هو $ -0.0000000000000000000000568676782603655 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|+0.89%
|30 يوم
|$ 0.0000000000
|-59.41%
|60 يوم
|$ 0.0000000000
|-57.32%
|90 يوم
|$ -0.0000000000000000000000568676782603655
|-100.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoveZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+0.89%
-36.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOVEZ إلى AUD
A$0
|1 MOVEZ إلى GBP
￡0
|1 MOVEZ إلى EUR
€0
|1 MOVEZ إلى USD
$0
|1 MOVEZ إلى MYR
RM0
|1 MOVEZ إلى TRY
₺0
|1 MOVEZ إلى JPY
¥0
|1 MOVEZ إلى RUB
₽0
|1 MOVEZ إلى INR
₹0
|1 MOVEZ إلى IDR
Rp0
|1 MOVEZ إلى PHP
₱0
|1 MOVEZ إلى EGP
￡E.0
|1 MOVEZ إلى BRL
R$0
|1 MOVEZ إلى CAD
C$0
|1 MOVEZ إلى BDT
৳0
|1 MOVEZ إلى NGN
₦0
|1 MOVEZ إلى UAH
₴0
|1 MOVEZ إلى VES
Bs0
|1 MOVEZ إلى PKR
Rs0
|1 MOVEZ إلى KZT
₸0
|1 MOVEZ إلى THB
฿0
|1 MOVEZ إلى TWD
NT$0
|1 MOVEZ إلى CHF
Fr0
|1 MOVEZ إلى HKD
HK$0
|1 MOVEZ إلى MAD
.د.م0