سعر MovePump (MOVEPUMP)
سعر MovePump (MOVEPUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOVEPUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MovePump الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 785.55
- تغيير سعر MovePump خلال اليوم هو -7.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MovePump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MovePump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MovePump مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MovePump مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.84%
|30 يوم
|$ 0
|-51.73%
|60 يوم
|$ 0
|-70.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MovePump: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.26%
-7.84%
-40.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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