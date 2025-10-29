سعر Movement Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MOVEMENT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MOVEMENT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Movement Coin المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MOVEMENT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MOVEMENT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Movement Coin

سعر Movement Coin (MOVEMENT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MOVEMENT إلى USD:

--
----
-2.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Movement Coin (MOVEMENT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:30:35 (UTC+8)

معلومات سعر Movement Coin (MOVEMENT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.69%

+7.62%

+7.62%

سعر Movement Coin (MOVEMENT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOVEMENT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOVEMENT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOVEMENT 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.69% على مدار 24 ساعة، و +7.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Movement Coin (MOVEMENT)

$ 8.29K
$ 8.29K$ 8.29K

--
----

$ 8.29K
$ 8.29K$ 8.29K

998.94M
998.94M 998.94M

998,941,628.950237
998,941,628.950237 998,941,628.950237

القيمة السوقية الحالية لـ Movement Coin هي $ 8.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOVEMENT يبلغ 998.94M، مع إجمالي عرض 998941628.950237. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.29K.

سجل سعر Movement Coin (MOVEMENT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Movement Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Movement Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Movement Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Movement Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.69%
30 يوم$ 0-35.25%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Movement Coin ( MOVEMENT )

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Movement Coin (MOVEMENT)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Movement Coin (USD)

كم ستكون قيمة Movement Coin (MOVEMENT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Movement Coin (MOVEMENT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Movement Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Movement Coin!

عملة MOVEMENT إلى العملات المحلية

توكنوميكس Movement Coin (MOVEMENT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Movement Coin (MOVEMENT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MOVEMENT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Movement Coin (MOVEMENT)

كم يساوي Movement Coin (MOVEMENT) اليوم؟
سعر MOVEMENT المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MOVEMENT إلى USD الحالي؟
سعر MOVEMENT إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Movement Coin ؟
القيمة السوقية لعملة MOVEMENT هي $ 8.29K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MOVEMENT؟
العرض المتداول لتوكن MOVEMENT هو 998.94M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MOVEMENT؟
حقق MOVEMENT سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MOVEMENT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 MOVEMENT.
ما هو حجم تداول MOVEMENT؟
حجم تداول MOVEMENT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MOVEMENT هذا العام؟
قد يرتفع MOVEMENT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MOVEMENT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:30:35 (UTC+8)

تحديثات Movement Coin (MOVEMENT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

