معلومات سعر Movement Coin (MOVEMENT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) +7.62% تغير السعر (7 أيام) +7.62%

سعر Movement Coin (MOVEMENT) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MOVEMENT بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMOVEMENT على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MOVEMENT 0.00% على مدار الساعة الماضية، -2.69% على مدار 24 ساعة، و +7.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Movement Coin (MOVEMENT)

القيمة السوقية $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.29K$ 8.29K $ 8.29K إمداد دورة التداول 998.94M 998.94M 998.94M إجمالي العرض 998,941,628.950237 998,941,628.950237 998,941,628.950237

القيمة السوقية الحالية لـ Movement Coin هي $ 8.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOVEMENT يبلغ 998.94M، مع إجمالي عرض 998941628.950237. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.29K.