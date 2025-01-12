سعر MoveGPT (MGPT)
سعر MoveGPT (MGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00393325. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MoveGPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 726.06
- تغيير سعر MoveGPT خلال اليوم هو +2.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MGPT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MGPT.
خلال اليوم، كان سعر MoveGPT مقابل USD هو $ +0.00011027 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MoveGPT مقابل USD هو $ +0.0004038354 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MoveGPT مقابل USD هو $ +0.0007002821 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MoveGPT مقابل USD هو $ -0.0029949944839403705 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011027
|+2.88%
|30 يوم
|$ +0.0004038354
|+10.27%
|60 يوم
|$ +0.0007002821
|+17.80%
|90 يوم
|$ -0.0029949944839403705
|-43.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MoveGPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.79%
+2.88%
+48.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MoveGPT - The First Al Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Move Web3 Economy. We strive to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MGPT إلى AUD
A$0.006371865
|1 MGPT إلى GBP
￡0.0031859325
|1 MGPT إلى EUR
€0.0038152525
|1 MGPT إلى USD
$0.00393325
|1 MGPT إلى MYR
RM0.0176602925
|1 MGPT إلى TRY
₺0.13923705
|1 MGPT إلى JPY
¥0.6201555275
|1 MGPT إلى RUB
₽0.3997361975
|1 MGPT إلى INR
₹0.3389281525
|1 MGPT إلى IDR
Rp64.47949788
|1 MGPT إلى PHP
₱0.23206175
|1 MGPT إلى EGP
￡E.0.198629125
|1 MGPT إلى BRL
R$0.02407149
|1 MGPT إلى CAD
C$0.00566388
|1 MGPT إلى BDT
৳0.4819411225
|1 MGPT إلى NGN
₦6.1265481975
|1 MGPT إلى UAH
₴0.1670451275
|1 MGPT إلى VES
Bs0.20846225
|1 MGPT إلى PKR
Rs1.10020869
|1 MGPT إلى KZT
₸2.085487815
|1 MGPT إلى THB
฿0.13640511
|1 MGPT إلى TWD
NT$0.1302299075
|1 MGPT إلى CHF
Fr0.0035792575
|1 MGPT إلى HKD
HK$0.030600685
|1 MGPT إلى MAD
.د.م0.0396864925