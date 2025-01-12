سعر Mouse In Pasta (STUCK)
سعر Mouse In Pasta (STUCK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STUCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mouse In Pasta الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.50
- تغيير سعر Mouse In Pasta خلال اليوم هو +0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.68%
|30 يوم
|$ 0
|-44.19%
|60 يوم
|$ 0
|-76.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mouse In Pasta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+0.68%
-25.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Mouse in pasta is a memecoin launched on the Cronos blockchain and backed by fury mouse gang, an OG Cronos project present for over 2 years. Our goal is to become one of the top Cronos meme projects and we have 2 ambassadors on our team: OscarRamos1 and Crobinhood01.
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