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سعر Mouse In Pasta (STUCK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STUCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mouse In Pasta الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.50 - تغيير سعر Mouse In Pasta خلال اليوم هو +0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mouse In Pasta (STUCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mouse In Pasta مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.68% 30 يوم $ 0 -44.19% 60 يوم $ 0 -76.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mouse In Pasta (STUCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mouse In Pasta: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +0.68% تغير السعر (7 أيام) -25.16%

معلومات سوق Mouse In Pasta (STUCK)

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