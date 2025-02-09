سعر Motoko (MOTOKO)
سعر Motoko (MOTOKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOTOKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Motoko الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.32K
- تغيير سعر Motoko خلال اليوم هو +194.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Motoko مقابل USD هو $ +0.00020067 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Motoko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Motoko مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Motoko مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00020067
|+194.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Motoko: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-13.29%
+194.86%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOTOKO AI Coin is the native token powering Motoko, the first autonomous NFT Agent on The Major platform. Holders of Motoko Agent Coins can chat 1:1 with Motoko, have governance rights, and a stake in Motoko’s digital evolution as she grows, collaborates, and operates independently. By participating, users shape the future of decentralized agents, transforming NFTs from static assets into dynamic, self-sustaining entities.
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