سعر MotoGP Fan Token (MGPT)
سعر MotoGP Fan Token (MGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00741035. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.59K. يتم تحديث سعر MGPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MotoGP Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.63K
- تغيير سعر MotoGP Fan Token خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.54M
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خلال اليوم، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ +0.0002892489 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0017061486 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0038391944187243 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ +0.0002892489
|+3.90%
|60 يوم
|$ -0.0017061486
|-23.02%
|90 يوم
|$ -0.0038391944187243
|-34.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MotoGP Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.23%
-0.72%
-12.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MotoGP Token (MGPT) is a BRC-20 smart contract built on Bitcichain. MGPT Token offers fans the opportunity to participate in surveys and events, enjoy games and quests linked to digital collectibles, NFT purchases, fan rewards or great experiences. The club also provides an E-Commerce facility, which will include it in its potential ecosystem in the future. It enables Voting, Donation, Exclusive Videos and more. Bitci Fan Tokens strengthen the bond between team and fans by giving fans new ways to interact and grow with their favorite teams. Highlights of the Project Blockchain Framework: The MotoGP Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs. Token Utility: MGPT Token offers a variety of fan engagement options, including limited collection and integration with the Bitci NFT Marketplace, interactive team rewards, exclusive privileges, voting rights, gamification, and exclusive brand experiences. Brand Identity: MotoGP currently has more than 4 million supporters around the World and a digital fan base of over 2.5 million on its social networks. In partnership with the Bitci ecosystem, the MGPT token is accessible to both the MotoGP fanbase and the entire Bitci user base.
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