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سعر MotoGP Fan Token (MGPT) المباشر لليوم هو USD 0.00741035 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.59K . يتم تحديث سعر MGPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MotoGP Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.63K - تغيير سعر MotoGP Fan Token خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.54M

أداء سعر MotoGP Fan Token (MGPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ +0.0002892489 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0017061486 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MotoGP Fan Token مقابل USD هو $ -0.0038391944187243 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.72% 30 يوم $ +0.0002892489 +3.90% 60 يوم $ -0.0017061486 -23.02% 90 يوم $ -0.0038391944187243 -34.12%

تحليل سعر MotoGP Fan Token (MGPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MotoGP Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00722297$ 0.00722297 $ 0.00722297 24 ساعة مرتفع $ 0.00748914$ 0.00748914 $ 0.00748914 عالية طوال الوقت $ 0.304$ 0.304 $ 0.304 تغير السعر (1 ساعة) +2.23% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -12.05%

معلومات سوق MotoGP Fan Token (MGPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: