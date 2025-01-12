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سعر MOTO DOG (TOBI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TOBI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOTO DOG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 155.21 - تغيير سعر MOTO DOG خلال اليوم هو +0.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MOTO DOG (TOBI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOTO DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOTO DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOTO DOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOTO DOG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.35% 30 يوم $ 0 -19.65% 60 يوم $ 0 -8.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOTO DOG (TOBI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOTO DOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0023142$ 0.0023142 $ 0.0023142 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.35% تغير السعر (7 أيام) -11.03%

معلومات سوق MOTO DOG (TOBI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: