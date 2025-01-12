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سعر Mother of Memes (MOM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mother of Memes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.85 - تغيير سعر Mother of Memes خلال اليوم هو +11.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mother of Memes (MOM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mother of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mother of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mother of Memes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mother of Memes مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.93% 30 يوم $ 0 +89.22% 60 يوم $ 0 +26.18% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mother of Memes (MOM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mother of Memes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +11.93% تغير السعر (7 أيام) +18.20%

معلومات سوق Mother of Memes (MOM)

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