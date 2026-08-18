سعر Mother Iggy اليوم

السعر المباشر لمشروع Mother Iggy (MOTHER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.68% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOTHER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOTHER.

يحتل Mother Iggy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 704,223، مع عرض متداول قدره 965.34M MOTHER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOTHER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.230559، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOTHER بمقدار +0.89% خلال الساعة الماضية و-5.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.39K.

معلومات سوق Mother Iggy (MOTHER)

القيمة السوقية $ 704.22K$ 704.22K $ 704.22K الحجم (24 ساعة) $ 1.39K$ 1.39K $ 1.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 704.22K$ 704.22K $ 704.22K إمداد دورة التداول 965.34M 965.34M 965.34M إجمالي العرض 965,340,428.861437 965,340,428.861437 965,340,428.861437

القيمة السوقية الحالية لـ Mother Iggy هي $ 704.22K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.39K. العرض المتداول لـ MOTHER يبلغ 965.34M، مع إجمالي عرض 965340428.861437. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 704.22K.