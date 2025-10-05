سعر Most Holders Ever المباشر اليوم هو 0.00000732 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GATHA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GATHA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Most Holders Ever المباشر اليوم هو 0.00000732 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي GATHA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر GATHA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Most Holders Ever (GATHA)

السعر المباشر لـ 1 GATHA إلى USD:

مخطط أسعار Most Holders Ever (GATHA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:32:59 (UTC+8)

معلومات سعر Most Holders Ever (GATHA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00000732
$ 0.00000732$ 0.00000732
24 ساعة منخفض
$ 0.00000732
$ 0.00000732$ 0.00000732
24 ساعة مرتفع

$ 0.00000732
$ 0.00000732$ 0.00000732

$ 0.00000732
$ 0.00000732$ 0.00000732

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

--

0.00%

+10.83%

+10.83%

سعر Most Holders Ever (GATHA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000732. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GATHA بين أدنى سعر $ 0.00000732 وأعلى سعر $ 0.00000732، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGATHA على الإطلاق هو $ 0.0000757، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000512.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GATHA -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +10.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Most Holders Ever (GATHA)

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

--
----

$ 7.31K
$ 7.31K$ 7.31K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

القيمة السوقية الحالية لـ Most Holders Ever هي $ 7.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GATHA يبلغ 997.88M، مع إجمالي عرض 997878554.876499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.31K.

سجل سعر Most Holders Ever (GATHA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Most Holders Ever مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Most Holders Ever مقابل USD هو $ +0.0000008466 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Most Holders Ever مقابل USD هو $ +0.0000026664 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Most Holders Ever مقابل USD هو $ +0.00000037635007567133 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ +0.0000008466+11.57%
60 يوم$ +0.0000026664+36.43%
90 يوم$ +0.00000037635007567133+5.42%

ما هو Most Holders Ever ( GATHA )

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Most Holders Ever (USD)

كم ستكون قيمة Most Holders Ever (GATHA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Most Holders Ever (GATHA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Most Holders Ever.

تحقق الآن من توقعات سعر Most Holders Ever!

عملة GATHA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Most Holders Ever (GATHA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Most Holders Ever (GATHA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس GATHA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Most Holders Ever (GATHA)

كم يساوي Most Holders Ever (GATHA) اليوم؟
سعر GATHA المباشر في USD هو USD 0.00000732، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر GATHA إلى USD الحالي؟
سعر GATHA إلى USD الحالي هو $ 0.00000732. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Most Holders Ever ؟
القيمة السوقية لعملة GATHA هي $ 7.31K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن GATHA؟
العرض المتداول لتوكن GATHA هو 997.88M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ GATHA؟
حقق GATHA سعرًا قياسيًا قدره 0.0000757 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ GATHA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000512 GATHA.
ما هو حجم تداول GATHA؟
حجم تداول GATHA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع GATHA هذا العام؟
قد يرتفع GATHA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر GATHA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:32:59 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.