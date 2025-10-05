معلومات سعر Most Holders Ever (GATHA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000732 $ 0.00000732 $ 0.00000732 24 ساعة منخفض $ 0.00000732 $ 0.00000732 $ 0.00000732 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000732$ 0.00000732 $ 0.00000732 24 ساعة مرتفع $ 0.00000732$ 0.00000732 $ 0.00000732 عالية طوال الوقت $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 أدنى سعر $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +10.83% تغير السعر (7 أيام) +10.83%

سعر Most Holders Ever (GATHA) في الوقت الحقيقي هو $0.00000732. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول GATHA بين أدنى سعر $ 0.00000732 وأعلى سعر $ 0.00000732، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـGATHA على الإطلاق هو $ 0.0000757، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000512.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير GATHA -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +10.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Most Holders Ever (GATHA)

القيمة السوقية $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K إمداد دورة التداول 997.88M 997.88M 997.88M إجمالي العرض 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

القيمة السوقية الحالية لـ Most Holders Ever هي $ 7.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ GATHA يبلغ 997.88M، مع إجمالي عرض 997878554.876499. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.31K.