سعر MOST Global (MGP)
سعر MOST Global (MGP) المباشر لليوم هو USD 0.347523. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MGP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOST Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.10K
- تغيير سعر MOST Global خلال اليوم هو +0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ +0.00072584 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ -0.0465848673 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ -0.0009970087 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ -0.1757448047818832 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00072584
|+0.21%
|30 يوم
|$ -0.0465848673
|-13.40%
|60 يوم
|$ -0.0009970087
|-0.28%
|90 يوم
|$ -0.1757448047818832
|-33.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOST Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.21%
-0.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOST Global connects DeFi and users with educational tools, smart contracts, and an integrated ecosystem. It includes limited MOST tokens for voting/NFTs and MGP tokens for ecosystem participation.
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