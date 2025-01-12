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سعر MOST Global (MGP) المباشر لليوم هو USD 0.347523 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MGP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOST Global الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.10K - تغيير سعر MOST Global خلال اليوم هو +0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MOST Global (MGP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ +0.00072584 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ -0.0465848673 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ -0.0009970087 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOST Global مقابل USD هو $ -0.1757448047818832 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00072584 +0.21% 30 يوم $ -0.0465848673 -13.40% 60 يوم $ -0.0009970087 -0.28% 90 يوم $ -0.1757448047818832 -33.58%

تحليل سعر MOST Global (MGP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOST Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.34229$ 0.34229 $ 0.34229 24 ساعة مرتفع $ 0.348475$ 0.348475 $ 0.348475 عالية طوال الوقت $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) +0.21% تغير السعر (7 أيام) -0.62%

معلومات سوق MOST Global (MGP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: